Стрельба, взрывы и пожар: опубликованы кадры массовой драки в Казахстане

Массовая драка с участием 70 человек произошла в Кордайском районе на окраине одного из сел вечером 7 февраля. Участники беспорядков снимали происходящее на видео и выкладывали в Сеть.

Это привело к эскалации конфликта: на место приехали еще около 300 человек из соседних населенных пунктов.

Беспорядки сопровождались стрельбой из охотничьих ружей, взрывами, криками.

В результате происшествия погибли восемь человек, 40 участников получили ранения, около 50 задержаны. В том числе пострадали сотрудники полиции при исполнении своих служебных обязанностей.

Более 30 домов, 15 магазинов и 23 машины были объяты огнем. Как сообщалось ранее, поводом для конфликта стала бытовая ссора.