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Названы самые популярные профессии 2019 года

Светлана Головина
01:38 08.02.2020
По данным исследователей, в прошлом году россияне стали чаще интересоваться работой.
Названы самые популярные профессии 2019 года
© Фото: pixabay.com

Согласно исследованию рынка труда, в 2019 наиболее популярной профессией по запросам россиян стала вакансия водитель.

В тройку лучших вошли электрик и грузчик, а в десятке оказались - сварщик, няня, разнорабочий, повар, уборщица, продавец и администратор.

Отмечается, что лидером среди профессий стал грузчик, так как с прошлого года спрос на этих специалистов увеличился на 17%.

Помимо этого, по итогам общей динамики, спрос на работу вырос на 18% по сравнению с показателями 2018 года, пишет Известия, ссылаясь на данные аналитического центра «Авито Работа».

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