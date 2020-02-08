Названы самые популярные профессии 2019 года

Согласно исследованию рынка труда, в 2019 наиболее популярной профессией по запросам россиян стала вакансия водитель.

В тройку лучших вошли электрик и грузчик, а в десятке оказались - сварщик, няня, разнорабочий, повар, уборщица, продавец и администратор.

Отмечается, что лидером среди профессий стал грузчик, так как с прошлого года спрос на этих специалистов увеличился на 17%.

Помимо этого, по итогам общей динамики, спрос на работу вырос на 18% по сравнению с показателями 2018 года, пишет Известия, ссылаясь на данные аналитического центра «Авито Работа».