«Удара слышно не было»: очевидец рассказал о крушении вертолета в Татарстане

Очевидец рассказал о трагедии с вертолетом, в которой накануне погиб депутат Госдумы Айрат Хайруллин.

«Где-то после 4 часов я гулял с собакой на берегу Камы, и летел небольшой вертолет, частный, в сторону Полянок. Мне подозрительным показалось, что он летит не прямо. Он сразу так пошел вниз, удара слышно не было», - рассказал Николай Кисляков.

По его словам, следом вылетел большой вертолет «кого-то искать».

Напомним, депутат Госдумы России от Татарстана Айрат Хайруллин, который занимал пост зампредседателя комитета по аграрным вопросам, погиб седьмого февраля при жесткой посадке вертолета Bell 407. Машина разрушилась при ударе о лед Куйбышевского водохранилища.

Пилот и помощник депутата, которые находились в момент крушения в вертолете, выжили. Их в тяжелом состоянии доставили в больницу. Летчик уже пришел в сознание. Следователи планируют его допросить.

Следственный комитет рассматривает три версии катастрофы - ошибка пилотирования, плохие погодные условия или неисправность техники.

С Айратом Хайруллиным сегодня прощаются в Татарской государственной филармонии имени Габдуллы Тукая.