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Козак: РФ продолжит поставки нефти и газа в Белоруссию без скидок

Ирина Егорова
13:58 08.02.2020
Белоруссия добивалась отмены премии к цене беспошлинных поставок нефти, мотивируя это удорожанием сырья в связи с реализацией в РФ налогового маневра в нефтяной сфере.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Gazprom, Globallookpress

Россия и Белоруссия договорились о поставках российского газа Минску исключительно на коммерческих условиях 2019 года, эта договоренность распространяется «только» на весь текущий год, сообщил замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак.

«Это означает, если представлять скидки, нам необходимо было бы вводить государственное регулирование нефтяного рынка, что мы сделать не сможем. Мы не можем менять правила игры, вставить в непонятное положение наши нефтяные компании», - заявил Козак.

По его словам, цены на нефть формируются рынком, а не административными мерами.

«Мы будем способствовать достижению коммерческих договоренностей между потребителями Белоруссии и российскими нефтяными компаниями», - сказал представитель Кремля по итогам переговоров президентов РФ и Белоруссии в Сочи.

На данный момент основной проблемой между РФ и Белоруссией в нефтяной сфере является отсутствие с 1 января контрактов на поставку сырья из РФ на НПЗ Белоруссии, один из которых частично принадлежит двум российским нефтяным компаниям - «Роснефти» и «Газпром нефти».

Белорусская сторона добивалась отмены премии к цене беспошлинных поставок нефти в Белоруссию, мотивируя это удорожанием сырья в связи с реализацией в РФ налогового маневра в нефтяной сфере.

Временным решением проблемы стало заключение в январе контракта с «Русснефтью» и «Нефтисой».

По данным «Белнефтехима», в настоящее время цена нефти из РФ для республики и так составляет 83% от мировой цены на нефть. В индикативном балансе двух стран указаны поставки 23,5 млн тонн в 2020 году.

Накануне,  в Сочи лидеры двух государств обсудили актуальные темы двустороннего сотрудничества России и Белоруссии, в том числе в контексте интеграционных процессов в рамках Союзного государства. 

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