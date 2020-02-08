Самолет МЧС РФ с гумпомощью вылетел в Китай

Транспортный самолет МЧС России Ил-76 вылетел в Китай с аэродрома Раменское со средствами индивидуальной защиты и препаратами.

«В 13.33 по московскому времени самолет Ил-76 МЧС России с гуманитарным грузом вылетел в Китай», - сообщается на странице министерства в Twitter.

Ранее ведомство заявляло, что МЧС России по поручению Владимира Путина и российского правительство приступило к сборке гуманитарного груза для жителей Китая. Шестого и седьмого февраля медицинские препараты и средства индивидуальной защиты, объемом 183 кубометра, планировалось сформировать подразделениями министерства из Воронежской, Тверской и Московской областей.

В конце прошлого года китайские власти сообщили о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухане. Специалистами установлено, что возбудителем болезни стал коронавирус 2019-nCoV. По последним данным, число жертв от заболевания в Китае возросло до 722 человек. Всего в государстве зафиксировано 31 774 случая заражения инфекцией. При этом после лечения выздоровели 2050 человек.