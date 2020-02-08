Военный эксперт рассказал о характеристиках вертолета Bell 407

Военный эксперт Дмитрий Дрозденко рассказал «Звезде» об особенностях модели вертолета Bell 407, который накануне потерпел крушение в Татарстане.

«Многое зависит от летчика, от уровня его подготовки и от оснащения вертолета. Если мы говорим про Bell 407, то он предназначен для полетов в простых метеоусловиях, то есть когда видно далеко, облака высоко. В облаках летать нельзя, при тумане летать нельзя, то есть примерно так, ночью - нежелательно, то есть вопрос полета днем, когда все видно. Для того, чтобы летать в облачности, при отсутствии видимости, должны быть определенные группы приборов и определенные навигационные системы. Я не знаю, что стояло точно на этом вертолете, но в базовой комплектации предназначен он именно для визуальных полетов», - сказал он.