Онколог развеял популярные мифы о раке

Онколог опроверг несколько популярных слухов о раковых заболеваниях. Об этом заявил заместитель главного врача по хирургии Свердловского областного онкодиспансера Александр Дорофеев.

Риск заболеть раком, по его словам, снижают не здоровый образ жизни и изменение пищевых привычек, а регулярные проверки у медиков.

«В нашей стране действуют программы диспансеризации и скрининговые программы. Их игнорировать нельзя», - заявил Дорофеев «Российской газете».

По его словам, нельзя говорить о том, что какие-то продукты противопоказаны всем, потому как могут вызвать рак. По мнению врача, мясные продукты действительно могут вызывать онкологию кишечника, так как при их переваривании выделяются канцерогены.

Также Дорофеев не советует злоупотреблять вином, кофе и шоколадом при мастопатии.

Продукты растительного происхождения, напротив, являются средством профилактики рака, но они не помогут полностью предотвратить заболевание.