Мощный столп воды вырвался на высоту 15 метров в Японии: видео

В Японии из-под земли вырвался мощный столп воды и взлетел на высоту около 15 метров. Кадры с места появились в Сети.

Инцидент произошел около 10.00 по местному времени в жилом районе города Йокогама. Об этом сообщает телеканал Adema news.

В настоящее время информации о пострадавших нет. На месте происшествия прибыли бригады рабочих, которые устраняют неполадки. Также специалисты устанавливают причины случившегося.