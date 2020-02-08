Экстрадированный во Францию россиянин Винник начал выходить из голодовки

Экстрадированный из Греции во Францию россиянин Александр Винник начал выходить из голодовки.

«Он чувствует себя нормально, начал выходить из повторной 40-дневной голодовки и принимать пищу», - сказал посол РФ в Париже Алексей Мешков.

Сейчас Винник находится в тюремном блоке парижского госпиталя. У него есть возможность звонить со стационарного телефона родственникам и адвокатам. По словам посла, в палате у Винника есть небольшой телевизор.

Посольство РФ в Париже направило в МИД Франции ноту протеста с требованием соблюдать права россиянина, передает РИА Новости.

Винника задержали в Греции в 2017 году. В США его обвиняют в отмывании как минимум четырех миллиардов долларов с помощью криптовалют. Французские следователи считают, что мужчина похищал личные данные граждан и возвращал их за выкуп. Утверждается, что от действий россиянина пострадали почти шесть тысяч человек по всему миру. Сам Винник настаивает на своей невиновности.

Экстрадиции Винника добивались Россия, США и Франция. После решения министра юстиции Греции выдать Винника Франции, россиянин объявил голодовку. Александра Винника экстрадировали из Греции во Францию 23 января.