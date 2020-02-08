Ночь на 8 февраля в Москве стала самой холодной с начала зимы

Ночь на субботу в столице стала самой морозной с начала зимы. Об этом рассказал «Звезде» ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«Минувшей ночью в условиях антициклональной погоды в столичном регионе усилились морозы, и прошедшая ночь в Москве стала самой холодной с начала зимы. На метеостанции ВДНХ температура воздуха опустилась до -15 градусов, в Тушино было отмечено -17 градусов», - заявил синоптик.

Леус отметил, что прошедшей ночью по области холоднее всего было в Клину, там столбики термометров показали -20,3 градуса.