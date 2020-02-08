Россия направит в Китай гумпомощь из-за коронавируса: кадры подготовки

Россия направит в Китай гуманитарную помощь весом в 23 тонны: два миллиона средств индивидуальной защиты и медицинские препараты, которые были запрошены китайской стороной.

«Руководством нашего государства принято решение об оказании помощи китайскому народу. МЧС России сформировало гуманитарный груз общим весом 23 тонны, объемом 190 кубометров, то есть полная загрузка самолета», - заявил журналистам директор департамента международной деятельности МЧС России Владимир Соловьев.

По его словам, данный груз предназначен для борьбы с коронавирусной инфекцией. Он будет доставлен военно-транспортным самолетом Ил-76 в конечную точку следования - город Ухань.

Вспышка коронавируса произошла в китайском городе Ухань в конце 2019 года. По последним данным, заразились уже более 34 тысяч человек. В Китае число жертв коронавируса 2019-nCoV выросло до 722 человек.