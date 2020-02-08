Разрушены здания, кругом разбросаны осколки: боевики вновь нанесли удары по Алеппо

Из-за постоянных обстрелов по окраинам сирийского Алеппо люди покидают дома. Позиции боевиков находятся всего в километре от города. По поселку Дахирият террористы наносят удары практически ежедневно.

«Даже странно представить, что в этом районе продолжают жить несколько семей. Остальные эти места покинули. Здесь все разрушено минами и снарядами. По улицам разбросаны осколки», - рассказал с места событий корреспондент «Звезды» Владислав Кустов.

По информации российского Центра по примирению сторон, за последние двое суток в Идлибской зоне деэскалации зафиксировали больше полусотни обстрелов.