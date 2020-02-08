Названы вакансии с зарплатой до 800 тысяч рублей

Менеджеры высшего звена могут рассчитывать на самые выгодные предложения по трудоустройству с заработной платой от 100 до 800 тысяч рублей в месяц. Об этом говорится в исследовании сервиса по поиску работы.

Так, самые высокие зарплаты предлагают инженеру нефтеперерабатывающего завода (регион не уточняется) и гендиректору в Новосибирске.

Советник генерального директора по работе с банками в столице может за свой труд рассчитывать на заработную плату в 500 тысяч рублей (до вычета НДС), а E-commerce-директору готовы заплатить 400 тысяч - 1 миллиона рублей. Финдиректору в Москве предлагают зарплату в 400 тысяч рублей.

Директор по производству в Екатеринбурге может получать от 400 до 650 тысяч рублей, а IT-директору в Петербурге - 300 тысяч рублей.

Также выгодные зарплатные условия предлагают старшему quant-исследователю (300 тысяч рублей до вычета НДС), а директор департамента судебной работы в Москве может рассчитывать на зарплату от 350 тысяч рублей, сообщает «Российская газета».