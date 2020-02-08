В массовой драке на юге Казахстана погибли восемь человек

В ходе массовой драки в Кордайском районе Жамбылской области Казахстана погибли восемь человек. Еще 40 получили ранения, около 50 задержаны.

«В ходе массовых беспорядков 40 участников получили телесные повреждения и огнестрельные ранения. Восемь человек от полученных травм, к сожалению, скончались», - сообщил министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев.

Также травмы и огнестрельные ранения при исполнении служебных обязанностей получили сотрудники полиции.

Нарушители не только использовали в драке охотничьи ружья, но и выбивали стекла, поджигали дома. Более 30 домов, 15 магазинов и 23 машины были объяты огнем. Кадры с места были опубликованы в Сети.

О групповой драке на юге страны проинформирован президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. По его поручению создана правительственная комиссия во главе с заместителем премьер-министра Бердибеком Сапарбаевым, сообщается на официальном сайте президента.

Причиной массовых беспорядков на юге Казахстана стал бытовой конфликт, заявил министр информации и общественного развития республики, передает РИА Новости.