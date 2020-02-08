Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В массовой драке на юге Казахстана погибли восемь человек

Ирина Егорова
09:50 08.02.2020
Еще 40 получили ранения, а около 50 задержаны.
© Видео: kris_p_brothers_official, Instagram © Фото: pr.sanch, instagram

В ходе массовой драки в Кордайском районе Жамбылской области Казахстана погибли восемь человек. Еще 40 получили ранения, около 50 задержаны.

«В ходе массовых беспорядков 40 участников получили телесные повреждения и огнестрельные ранения. Восемь человек от полученных травм, к сожалению, скончались», - сообщил министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев.

Также травмы и огнестрельные ранения при исполнении служебных обязанностей получили сотрудники полиции.

Нарушители не только использовали в драке охотничьи ружья, но и выбивали стекла, поджигали дома. Более 30 домов, 15 магазинов и 23 машины были объяты огнем. Кадры с места были опубликованы в Сети

О групповой драке на юге страны проинформирован президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. По его поручению создана правительственная комиссия во главе с заместителем премьер-министра Бердибеком Сапарбаевым, сообщается на официальном сайте президента.

Причиной массовых беспорядков на юге Казахстана стал бытовой конфликт, заявил министр информации и общественного развития республики, передает РИА Новости.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата02.02.2020, 22:43
Россия приостанавливает движение поездов в Китай
Дата08.02.2020, 06:00
Салют из всех орудий: кадры подготовки к празднованию 23 февраля
Дата08.02.2020, 02:30
Семь медалей: Россия успешно стартовала на пятом этапе Кубка мира в Канаде
Дата13.11.2019, 12:35
«Русские Витязи» получили новейшие Су-35: фоторепортаж
Дата08.02.2020, 08:48
Новые гаубицы «Коалиция-СВ» запустят в серийное производство
Дата06.02.2020, 14:59
«Сахаровская слойка»: секреты появления в СССР водородной бомбы
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
10:59 В стране и мире
Названы вакансии с зарплатой до 800 тысяч рублей
10:13 В стране и мире
МИД: РФ рассчитывает на встречу министров иностранных дел и обороны во второй половине года
09:50 В стране и мире
Видео
В массовой драке на юге Казахстана погибли восемь человек
09:19 Армия
Видео
Картографический щит: в России отмечается День военного топографа
08:48 ОПК
Новые гаубицы «Коалиция-СВ» запустят в серийное производство
События дня
События дня
Вспышка коронавируса в Китае
Новое правительство РФ
Изменения в Конституцию
«Дорога памяти»
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Миф о вреде кофе опровергли
Видео
Девочка из загона: бабушка изъятого с фермы ребенка в Приморье рассказала свою версию
Названы вакансии с зарплатой до 800 тысяч рублей
Исполнитель песни «Яблоки на снегу» обвинил Пугачеву в загубленной карьере
В России нашли способ сделать лекарство от рака более безопасным и эффективным
Символ нового телевидения: как работала первая российская «фабрика звезд»
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.