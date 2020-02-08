МИД: РФ рассчитывает на встречу министров иностранных дел и обороны во второй половине года

Москва рассчитывает, что встреча глав министерств иностранных дел и обороны РФ и Франции в формате «2+2» состоится во второй половине года. Об этом заявил директор первого европейского департамента российского внешнеполитического ведомства Алексей Парамонов.

«Рассчитываем, что очередное заседание российско-французского Совета сотрудничества по вопросам безопасности с участием министров иностранных дел и обороны может быть организовано во второй половине текущего года», - заявил он в интервью РИА Новости.

Парамонов отметил, что этот формат является серьезным подспорьем для выработки нашими государствами согласованных ответов на возникающие вызовы стабильности и безопасности - как в проблемных регионах, так и в мире в целом.

По словам представителя МИД, можно ожидать, что заданные в прошлом году лидерами государств Владимиром Путиным и Эммануэлем Макроном вектор и темп развития двусторонних отношений сохранятся и в 2020 году.

Как заявил Парамонов, происходящая интенсификация двусторонних контактов и расширение их повестки дня позволяют возвращать политический диалог с Францией на уровень, который соответствует статусу двух ядерных держав и постоянных членов Совбеза ООН.

Предыдущие переговоры российско-французского Совета сотрудничества по вопросам безопасности в формате «2+2» прошли 9 сентября 2019 года после семилетнего перерыва. Совет был создан в 2002 году и до октября 2012 года собирался на регулярной основе. Летом 2019 года лидеры России и Франции договорились вернуться к этому формату совместной работы.

По результатам прошлого заседания глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров назвал формат «2+2» хорошей возможностью провести анализ ключевых проблем современности как с дипломатического, так и военно-политического угла и, где это возможно, выходить на совместные или скоординированные шаги. По словам Лаврова, страны наметили несколько направлений, по которым данное продвижение считают вполне возможным и необходимым.