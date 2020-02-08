Мишустин назначил нового замминистра строительства и ЖКХ
Согласно распоряжению правительства РФ, им стал Александр Козлов.
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Новым заместителем министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства России назначен Александр Козлов. Официальный документ был опубликован на сайте правительства.
«Назначить Козлова Александра Сергеевича заместителем министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации», - говорится в тексте распоряжения главы правительства Михаила Мишустина.
До этого Козлов исполнял обязанности министра информационных технологий и связи Челябинской области.