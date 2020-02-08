Глава ВОЗ заявил о дефиците медицинских масок по всему миру
В связи со вспышкой коронавируса зафиксировано истощение мировых запасов средств индивидуальной защиты, среди которых маски и респираторы, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус.
«Мир сталкивается с серьезными нарушениями на рынке средств индивидуальной защиты - спрос в 100 раз выше обычного, а цены в 20 раз», - говорится на официальном сайте ВОЗ.
Отмечается, что на данный момент запасы и резервы истощены на 4-6 месяцев.
По словам Гебреисуса, усугубляет ситуацию активное использование средств индивидуальной защиты вне медицинских назначений.
«Мы призываем страны и компании сотрудничать с ВОЗ для обеспечения справедливого и рационального использования поставок и восстановления баланса на рынке», - добавил он.
Незадолго до этого о сокращении запасов медицинских сообщила Федеральная антимонопольная служба России.
Вспышка нового типа коронавируса 2019-nCoV была зафиксирована 31 декабря 2019 года в китайском Ухане. ВОЗ признала происходящее чрезвычайной ситуацией международного масштаба.