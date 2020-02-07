Белый дом заявил о ликвидации лидеров «Аль-Каиды»* на Аравийском полуострове

Дональд Трамп подтвердил уничтожение Касима аль-Рими и его заместителя Аймана аз-Завахири. Первый являлся лидером запрещенной в РФ «Аль-Каиды»* на Аравийском полуострове, вторый был его «правой рукой». Операция сил США проведена на территории Йемена.

Как сообщили в Белом доме, аль-Рими еще в 90-х работал в Афганистане вместе с Усамой бен Ладеном. Под его руководством боевики совершали насилие в отношении гражданских лиц в Йемене, а также организовывали атаки на силы США, утверждают в администрации президента.

«Мы будем продолжать защищать американский народ, выслеживая террористов, которые стремятся причинить нам вред», - говорится в сообщении.

В американской администрации добавили, что смерть аль-Рими и аз-Завахири приближают «Аль-Каиду»* к гибели, снижают влияние группировки в регионе и позволяют надеяться на безопасность союзников США на территории Аравийского полуострова.

* - «Аль-Каида» - террористические группировки, запрещенные в РФ