Путин подписал указ о единовременной выплате к 75-летию Победы
Сумма выплат будет составлять от 50 до 75 тысяч рублей в зависимости от категории гражданина.
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Владимир Путин подписал указ «О единовременной выплате некоторым категориям граждан Российской Федерации в связи с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов». Соответствующий указ опубликован на сайте Кремля.
Ветераны Великой Отечественной войны получат выплаты в апреле-мае. Их размер варьируется от 50 до 75 тысяч рублей.
Указ вступает в силу со дня его подписания.