В Смоленске на фоне развития эпидемии коронавируса начали продавать, как заявляется «волшебные» маски и «целебные» талисманы от коронавируса. Заплатить за «спасение» придется 5000 рублей. Соответствующие предложение появилось на сайте объявлений.

«Создан по древним инструкциям, зaщищает oт любых вирусов. Оберегает тaкже от вспышки коронавируcа, смертeльно oпacной бoлeзни, вызывающей ослoжненную cтeпeнь пнeвмони», - цитирует текст объявления smolensk-i.ru.

Также уточняется, что оберег «от карельского шамана» будет защищать, если «в него верить и уважитeльнo относиться».

Продавец, кстати, называет себя официальным представителем в Смоленске.

В Смоленской епархии Русской православной церкви уже назвали происходящее «кощунством». И призвали жителей не доверять мошенникам.

Первые случаи китайским вирусом были зарегистрированы в Ухане в декабре прошлого года. По последним данным, общее количество заболевших 2019-nCoV в мире превышает 31 тысячу человек. Число жертв коронавируса продолжает расти. В Китае погибли 636 пациентов, еще один за пределами страны.