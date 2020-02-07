Назван новый зампредседателя Государственной думы РФ
Как отметил Сергей Неверов, вопрос уже обсужден с председателем Государственной думы Вячеславом Володиным.
© Фото: Tatiana Morozova, Global Look Press
Алексей Гордеев перейдет на должность заместителя председателя Государственной думы России. Ранее Гордеев занимал пост вице-премьера РФ.
Как заявил глава фракции «Единой России» Сергей Неверов, Геннадий Кулик освободит мандат, сложит полномочия депутата и перейдет на работу советником председателя Госдумы. Освободившийся мандат перейдет к Алексею Гордееву.
«Геннадий Васильевич Кулик на следующей неделе сложит депутатские полномочия и перейдет на работу советником председателя Государственной думы. Заявление об этом он уже написал», - заявил Неверов журналистам.
Как добавил глава фракции, вопрос уже обсужден с председателем Государственной думы Вячеславом Володиным. Парламент рассмотрит назначение 11 февраля.