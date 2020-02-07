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Назван новый зампредседателя Государственной думы РФ

Вадим Синицын
09:36 07.02.2020
Как отметил Сергей Неверов, вопрос уже обсужден с председателем Государственной думы Вячеславом Володиным.
Назван новый зампредседателя Государственной думы РФ
© Фото: Tatiana Morozova, Global Look Press

Алексей Гордеев перейдет на должность заместителя председателя Государственной думы России. Ранее Гордеев занимал пост вице-премьера РФ.

Как заявил глава фракции «Единой России» Сергей Неверов, Геннадий Кулик освободит мандат, сложит полномочия депутата и перейдет на работу советником председателя Госдумы. Освободившийся мандат перейдет к Алексею Гордееву.

«Геннадий Васильевич Кулик на следующей неделе сложит депутатские полномочия и перейдет на работу советником председателя Государственной думы. Заявление об этом он уже написал», - заявил Неверов журналистам.

Как добавил глава фракции, вопрос уже обсужден с председателем Государственной думы Вячеславом Володиным. Парламент рассмотрит назначение 11 февраля.

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