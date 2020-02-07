Все по-взрослому: подросткам могут разрешить самозанятость с 14 лет

Регистрироваться и работать в качестве самозанятых стоит разрешить уже с 14 лет, считают в правительственном Агентстве стратегических инициатив (АСИ). Чтобы подростки смогли работать законно, потребуется изменить закон «О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима» и 26 статью Гражданского кодекса. Для несовершеннолетних граждан условия такие же, как и для взрослых: трудиться на себя, зарабатывать не больше 2,4 млн рублей в год, платить налог 4% при работе с физлицами и 6% - с юрлицами и индивидуальными предпринимателями.

Данная инициатива, если она будет принята, актуальна.

«Около 88% российских учеников старших классов хочет заняться предпринимательством, а 26% уже развивает свой проект», - об этом говорят результаты опроса АСИ, передают «Известия».

Данная идея вошла в пакет мер, которые разрабатываются с октября прошлого года по поручению Владимира Путина для развития молодежного предпринимательства.

Сейчас подростки с 14 лет могут работать с письменного согласия родителей, но не в ущерб учебе. Если общее образование завершено к 15 годам, то разрешение не требуется, но работа должна быть легкой. Без оговорок заключение трудовых договоров разрешено с 16 лет.