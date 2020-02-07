Во власти метели: во многих регионах России бушует непогода

Из-за метели многие регионы России оказались во власти непогоды. В Ростовской области 14 тысяч человек остались без света. В Красноярском крае порывы ветра достигают 28 метров в секунду.

На федеральных дорогах из-за непогоды образовались многокилометровые пробки. Несколько участков трассы М-4 «Дон» пришлось закрыть.

Норильский аэропорт не может принимать самолеты в связи с мощным снегопадом. Пассажиры, которые должны были вылететь из Москвы, временно разместили в гостинице аэропорта Домодедово.

В самом Норильске невозможно спрятаться от непогоды даже в автобусе, а на дорогах установилась нулевая видимость.