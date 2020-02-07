Во власти метели: во многих регионах России бушует непогода
За пару часов зима установила свои порядки, а на дорогах образовались пробки, массовые ДТП, многие аэропорты отменили рейсы.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Zamir Usmanov, Russian Look, Globallookpress
Из-за метели многие регионы России оказались во власти непогоды. В Ростовской области 14 тысяч человек остались без света. В Красноярском крае порывы ветра достигают 28 метров в секунду.
На федеральных дорогах из-за непогоды образовались многокилометровые пробки. Несколько участков трассы М-4 «Дон» пришлось закрыть.
Норильский аэропорт не может принимать самолеты в связи с мощным снегопадом. Пассажиры, которые должны были вылететь из Москвы, временно разместили в гостинице аэропорта Домодедово.
В самом Норильске невозможно спрятаться от непогоды даже в автобусе, а на дорогах установилась нулевая видимость.