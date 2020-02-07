В Хабаровске официально ввели масочный режим

В Хабаровске ввели так называемый масочный режим. Местные власти приняли это решение на фоне обострения ситуации с ОРВИ и профилактики китайского коронавируса.

Городская администрация обязала носить медицинские маски сотрудников учреждений, которые ежедневно контактируют с большим количеством людей. В их числе работники транспорта, банков и торговых центров, педагоги и медики. Маску не обязательно носить на улице, однако необходимо носить в помещение и менять каждые два часа.

«Такое решение было принято накануне городской комиссией по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций», - объяснили в городской администрации Хабаровска.

Первые случаи заболевания китайским вирусом были зарегистрированы в городе Ухань в декабре прошлого года. На данный момент общее количество заболевших 2019-nCoV в мире превышает 31 тысячу человек. Число жертв коронавируса продолжает расти - в Китае погибли 636 пациентов. Распространение вируса официально объявлено ВОЗ чрезвычайной ситуацией международного значения.