Лавров прибыл в Венесуэлу для встречи с Мадуро
В последний раз глава внешнеполитического ведомства посещал Венесуэлу в 2011 году.
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Глава МИД РФ Сергей Лавров прибыл в Каракас, где планируется встреча с его коллегой Хорхе Арреаса и президентом Венесуэлы Николасом Мадуро.
Глава внешнеполитического ведомства находится в турне по странам Латинской Америки. Он уже посетил Кубу, где возложил цветы к могиле Фиделя Кастро и встретился с министром иностранных дел. Далее глава МИД РФ отправился в Мехико, где провел встречу с мексиканским коллегой Марсело Эрбардом. Они обсудили вопросы в военно-технической сфере и введение безвизового режима для граждан двух стран.