Лавров прибыл в Венесуэлу для встречи с Мадуро

Глава МИД РФ Сергей Лавров прибыл в Каракас, где планируется встреча с его коллегой Хорхе Арреаса и президентом Венесуэлы Николасом Мадуро.

Глава внешнеполитического ведомства находится в турне по странам Латинской Америки. Он уже посетил Кубу, где возложил цветы к могиле Фиделя Кастро и встретился с министром иностранных дел. Далее глава МИД РФ отправился в Мехико, где провел встречу с мексиканским коллегой Марсело Эрбардом. Они обсудили вопросы в военно-технической сфере и введение безвизового режима для граждан двух стран.