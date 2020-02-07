«Увели из-под смертельного огня»: в МО РФ раскрыли подробности едва не случившейся трагедии с лайнером над Сирией

Истребители F-16 ВВС Израиля нанесли удар по пригородам Дамаска ракетами «воздух-земля». Это произошло после двух часов ночи 6 февраля.

По данным Министерства обороны России, в ходе отражения воздушного налета сирийская ПВО вела огонь с использованием ракетных комплексов противовоздушной обороны. При этом в момент атаки в районе международного аэропорта Дамаск совершал посадку пассажирский лайнер Airbus-320 с 172 гражданскими лицами на борту.

Трагедии удалось избежать исключительно благодаря оперативным действиям диспетчеров аэропорта и автоматизированной системе управления воздушным движением. Пассажирский лайнер удалось увести из зоны зенитного огня сирийской ПВО и успешно посадить его на запасной аэродром на российской базе в Хмеймиме.

Стоит отметить, что движение пассажирских рейсов происходит в известных высотных эшелонах, и израильские РЛС отчетливо видели текущую воздушную обстановку. Не менее отчетливо радиолокационные средства Израиля наблюдали и воздушную ситуацию в районе аэропорта Дамаск.

«Проведение израильским генштабом боевых операций в воздухе с использованием для прикрытия или блокирования ответных действий сирийских сил ПВО гражданских самолетов с пассажирами становится характерной чертой израильских ВВС», - подчеркнул официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Своевременные действия диспетчеров помогли избежать трагедии, подобной той, что случилась 8 января с воздушным судном «Международных авиалиний Украины». Тогда система ПВО Ирана ошибочно приняла пассажирский Boeing-737 за крылатую ракету. На фоне обострения ситуации с США в ожидании ответного удара после операции в Ираке иранские военные по ошибке сбили гражданский самолет, жертвами катастрофы стали 176 человек.