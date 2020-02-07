Новые штрафы, ограничение скорости и знак «Ш»: какие изменения ждать владельцам шипованной резины

Госдума предложила штрафовать автовладельцев за неправильное использование сезонной резины и вернуть в правила дорожного движения установление в обязательном порядке на стекло знак «Шипы». По словам экспертов, зимняя резина в 50 раз больше портит дорожное покрытие, из-за чего образуется колея. Однако автолюбители считают, что шипованная резина - это прежде всего залог безопасности.

«Мне кажется, что такие законы нужно принимать со спецификой региона. У нас, например, 8 месяцев - зима», - считает автолюбитель Денис Шалабанов.

Также было предложено вернуть предупреждающий знак «шипы», о котором уже как год позабыли все автовладельцы, ведь вешать его было необязательно. Теперь все может стать по-другому, и буква «Ш» на задних стеклах автомобилей может стать новым символом борьбы за сохранность российских дорог.

Также водителям на «шипах» грозит ограничение скорости движения с 110 до 90 км/ч.

К этой проблеме в мире относятся по-разному, например, в Германии использование шипованной резины запрещено. А в Швейцарии, Норвегии, Исландии шипами зимой пользуются до 90% водителей. В России примерно 43,5 миллиона легковых автомобилей и больше половины из них ездят зимой именно на шипах.