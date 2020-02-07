Минобороны РФ: использование гражданских самолетов для прикрытия от ПВО стало характерным для ВВС Израиля

Официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что движение регулярных пассажирских рейсов в воздушном пространстве всего мира, включая Сирию, осуществляется в известных высотных эшелонах. Израильские радиолокационные средства отчетливо их видят, напомнили в российском военном ведомстве.

«Таким образом, проведение израильским генштабом боевых операций в воздухе с использованием для прикрытия или блокирования ответных действий сирийских сил ПВО гражданских самолетов с пассажирами, становится характерной чертой израильских ВВС», - подчеркнул Конашенков.

Он добавил, что подобные операции израильских стратегов ни во что не ставят жизни сотен гражданских людей. Избежать трагедии, по словам генерала-майора, удалось исключительно благодаря оперативным действиям диспетчеров аэропорта Дамаск и эффективной работе автоматизированной системы управления воздушным движением.

Напомним, четыре истребителя F-16 военно-воздушных сил Израиля 6 февраля после двух часов ночи без захода в воздушное пространство Сирийской Арабской Республики нанесли внезапные удары восемью ракетами «воздух-земля» по пригородам Дамаска. В момент атаки израильских истребителей в районе международного аэропорта Дамаск совершал заход на посадку пассажирский лайнер Airbus-320, выполнявший рейс Тегеран-Дамаск. На его борту находилось 172 человека.

Воздушное судно удалось увести из зоны поражения сирийской ПВО и благополучно посадить на ближайший запасной аэродром на российской авиабазе Хмеймим.