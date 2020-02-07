МИД России прокомментировал подготовку США санкций против «Роснефти»

Глава МИД Сергей Лавров в своем комментарии по поводу планов Соединенных Штатов ввести санкции в отношении «Роснефти» совместно с другими ограничительными мерами в отношении Венесуэлы, заявил, что к таким угрозам уже привыкли.

По его словам, также привыкли и к тому, что американские власти не стесняясь заявляют о приверженности Вашингтона доктрине Монро, которая должна предваряться в жизнь.

«Я считаю, что это оскорбительно для всех стран Латинской Америки, какую бы позицию они не занимали по Венесуэле или по любой другой международной проблеме», - заключил Лавров.

Заявление Лаврова прозвучало на фоне выступления спецпредставителя США по Венесуэле Эллиота Абрамса, который предупредил Москву, что поддержка президента Николаса Мадуро «больше не будет проходить бесследно».