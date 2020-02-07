Минобороны РФ: во время ударов Израиля по Сирии чудом удалось вывести из-под ПВО пассажирский лайнер

Четыре истребителя F-16 военно-воздушных сил Израиля 6 февраля после двух часов ночи без захода в воздушное пространство Сирийской Арабской Республики нанесли внезапные удары восемью ракетами «воздух-земля» по пригородам Дамаска, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

В ходе отражения воздушного удара израильских ВВС сирийскими правительственными войсками активно применялись зенитные ракетные комплексы противовоздушной обороны.

«При этом, как показал анализ данных системы объективного контроля воздушной обстановки, в момент атаки израильских истребителей по пригородам Дамаска, в районе международного аэропорта Дамаск совершал заход на посадку пассажирский лайнер Airbus-320», - подчеркнул Конашенков.

На борту выполнявшего регулярный рейс Тегеран - Дамаск пассажирского лайнера, едва не оказавшегося в зоне смертельного зенитного ракетно-артиллерийского огня, находились 172 пассажира, гражданских лиц.

«Лишь благодаря оперативным действиям диспетчеров аэропорта Дамаск и эффективной работе автоматизированной системы управления воздушным движением удалось увести пассажирский Airbus-320 из зоны поражения сирийской ПВО и благополучно посадить его на ближайший запасной аэродром - на российской авиабазе Хмеймим», - заявил представитель Минобороны.

Движение регулярных пассажирских рейсов как в воздушном пространстве Сирии, так и во всем мире осуществляется в известных высотных эшелонах, которые израильские радиолокационные средства отчетливо видят, напомнили в российском оборонном ведомстве. Не менее отчетливо израильские РЛС видят воздушную обстановку в районе аэропорта Дамаск.

«Таким образом, проведение израильским генштабом боевых операций в воздухе с использованием для прикрытия или блокирования ответных действий сирийских сил ПВО гражданских самолетов с пассажирами, становится характерной чертой израильских ВВС», - подчеркнул Конашенков.

Подобные операции израильских стратегов, к сожалению, ни во что не ставят жизни сотен ни в чем не повинных гражданских людей. Только благодаря оперативным действиям диспетчеров удалось избежать трагедии, подобной той, что случилась в Тегеране 8 января с воздушным судном «Международных авиалиний Украины».

Тогда иранская система ПВО ошибочно приняла Boeing-737 за крылатую ракету, и на фоне резкого обострения ситуации с США и в ожидании ответного удара после операции Тегерана в Ираке в отношении американских военных баз военные Ирана сбили украинский самолет.

Жертвами трагедии стали все 176 человек, находившиеся на борту самолета.