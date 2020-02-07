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Число зараженных коронавирусом на лайнере в Японии возросло до 61

Ирина Егорова
07:01 07.02.2020
Посольство подтвердило, что россиян среди новых заболевших коронавирусом нет.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Du Xiaoyi Xinhua Globallookpress

На круизном лайнере Diamond Princess в Японии число заболевших пневмонией, вызванной новым типом вируса, увеличилось на 41 человека. Ранее сообщалось о 20 инфицированных. Таким образом, число заболевших составляет 61 пассажир. В основном, это граждане Японии - 21 человек преимущественно в возрасте от 70 до 80 лет. Также сообщается, что все заболевшие - это пассажиры судна, членов экипажа коронавирус обошел стороной. В ближайшее время их должны эвакуировать с судна и доставить в медицинские учреждения.

Посольство РФ в Японии уточняет, что среди зараженных россиян нет. 

Судно встало на карантин в порту Иокогама рядом с Токио , после того как у одного из мужчин была обнаружена опасная инфекция. На борту около 3700 человек, среди которых 24 гражданина России.

Первые случаи китайским вирусом были зарегистрированы в Ухане в декабре прошлого года. По последним данным, общее количество заболевших 2019-nCoV в мире превышает 31 тысячу человек. Число жертв коронавируса продолжает расти. В Китае погибли 636 пациентов, еще один за пределами страны.

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