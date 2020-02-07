Вышинский рассказал, какие ротации может сделать Зеленский в кабмине

Исполнительный директор информационного агентства «Россия Сегодня» Кирилл Вышинский рассказал «Звезде», какие перестановки может сделать президент Украины Владимир Зеленский в правительстве. По мнению Вышинского, прежде всего будет серьезно реформировано Министерство экономики, торговли и сельского хозяйства.

«Зеленский откровенно и публично поставил задачу, когда он сохранил премьера и сказал, что у премьера есть некий вотум доверия, но необходимо произвести ротации в команде. Эти ротации очевидны. Страна, которая сейчас претендует на статус аграрной державы, потому что промышленного статуса уже, к сожалению нет. Страна, которая экспортирует, если мне память не изменяет, порядка 90% собираемого зерна, а это крупный урожай последних лет. Так вот эта страна, когда меняла структуру правительства, то министерство сельского хозяйства упразднила. И создала общее министерство экономики, торговли и сельского хозяйства. В нем сельским хозяйством, которое по разным данным приносит до 40% валютной выручки, руководит господин Милованов, университетский преподаватель экономики, теоретик, который вообще никогда не работал ни в каких крупных структурах. И поэтому сразу называют его фамилию, в качестве первого кандидата на выход», - сказал он в эфире программы «Между тем».

Вышинский подчеркнул, что реформа «триединого министерства», которое объединяет сразу три важных сферы экономики, действительно необходима, и там точно должны появиться грамотные люди.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что правительство Украины будет «усилено» новыми кадрами по социальному и экономическому направлениям деятельности.