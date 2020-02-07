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iPhone 11 Pro признали опасным для здоровья

Ирина Егорова
06:27 07.02.2020
Показатели излучения у популярного смартфона вдвое больше нормы.
iPhone 11 Pro признали опасным для здоровья
© Фото: Li Muzi Xinhua Globallookpress

Новая модель  iPhone 11 Pro признали опасной для здоровья человека. Телефон излучает вдвое больше радиации. Согласно лабораторным тестам, iPhone 11 Pro имеет удельный коэффициент поглощения 3,8 Вт/кг, в то время как законный предел FCC установлен на 1,6 Вт/кг, следует из исследования RF Exposure Lab.

Компания провела эксперимент, где фиксировала излучения на расстоянии 5 мм от манекена для имитации тканей человека. Отмечается, что показатель может быть и выше, если телефон держать близко к телу, например в кармане.

«Пользователи мобильных телефонов должны быть обеспокоены воздействием радиочастотного излучения», - сказал Райан МакКоги, технический директор Penumbra Brands, сообщает портал iphonehacks.

По его словам, производитель перед выпуском устройства поставляет его в независимую лабораторию для тестирования, и, если они успешно пройдены, то устройство утверждается для продажи.

«Однако, когда мы купили iPhone и протестировали его таким же образом, лаборатория RF Exposure Lab обнаружила, что он не соответствует пределу безопасности FCC», - отметил он.

Ранее такие же обвинения поступали в адрес iPhone 7. Радиационный предел FCC важен, потому что большое количество воздействия представляет определенный риск для здоровья. Но, стоит сказать, что предел FCC является чрезвычайно консервативным, поскольку радиация фактически представляет риск, когда она примерно в 50 раз выше.

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