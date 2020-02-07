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Девочка из загона: бабушка изъятого с фермы ребенка в Приморье рассказала свою версию

Светлана Головина
05:04 07.02.2020
Женщина считает, что ситуация произошла неспроста.
Девочка из загона: бабушка изъятого с фермы ребенка в Приморье рассказала свою версию
© Фото: ТРК "Звезда"

В Уссурийске во время совместного рейда органов опеки и инспекторов отдела по делам несовершеннолетних трехлетнюю девочку изъяли у бабушки из-за того, что она проживала в подсобном помещении фермы вместе с телятами.

«Детские вещи в беспорядке валялись по всей комнате, внутренний интерьер помещения, с отпавшей со стен штукатуркой, некрашеными полами и нависшими проводами, производил угнетающее впечатление», - уточняется в заявлении управления на транспорте МВД по Дальневосточному федеральному округу.

Съемочная группа «Звезды» побывала на месте инцидента и выяснила подробности произошедшего лично у бабушки, внучку которой поместили в реабилитационный центр.

Женщина рассказала, что является главой крестьянско-фермерского хозяйства и основное время проводит на ферме, куда берет с собой ребенка.

По ее мнению, сложившаяся ситуация произошла неспроста.

«Есть кому-то выгода такую грязь налить», - считает женщина.

Она отметила, что в селе у них есть благоустроенный комфортабельный дом, однако бывают периоды, когда просто необходимо остаться на ферме, чтобы наблюдать за вновь рожденными животными, из-за чего они с внучкой остаются в подсобном помещении, однако такое бывает крайне редко.

Девочку поместили в «Уссурийский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних».

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