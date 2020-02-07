В ООН намерены выделить 30 миллионов для помощи в Идлибе

Дополнительные 30 миллионов долларов будут выделены Организацией объединенных наций для проведения гуманитарных операций в сирийском городе Идлиб, сообщил заместитель генерального секретаря по гуманитарным вопросам Марк Лоукок.

«В Идлибе не хватает убежищ и товаров первой необходимости для беженцев и внутренне перемещенных лиц. » - пояснил он.

Отмечается, что средства будут выделены из Центрального фонда реагирования на чрезвычайные ситуации, пишет ТАСС.

В тоже время, в обращении к международному сообществу Лоукок уточнил, что средства Организации не безграничны, и государствам необходимо как можно скорее внести вклад в гуманитарный фонд.