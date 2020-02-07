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Дом-тюрьма: в Кирове пенсионеры и ветераны почти год заперты в квартирах из-за затянувшейся замены лифтов

Наталья Вальханская
05:25 07.02.2020
Все это время пожилые люди вынуждены подниматься пешком на верхние этажи, и, по словам жильцов, такие подъемы уже приводили к летальным исходам.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

В ужасающую ситуацию попали жители одного из домов в Кирове. Ветераны войны и пенсионеры со слезами на глазах просят помощи. Лифты в 116 доме на улице Свободы по программе капремонта начали менять восемь месяцев назад - старые убрали, а вот новые до сих пор поставили, хотя работы должны были закончится максимум в августе 2019.

Рабочие здесь не появлялись уже несколько месяцев, а пожилые люди в буквальном смысле оказались пленниками своих квартир. По словам жильцов дома, многие пенсионеры просто боятся не подняться обратно. По их словам, буквально два месяца назад умер мужчина-сердечник, для которого очередной подъем на пятый этаж пешком стал роковым.

© ТРК "Звезда"

«Ведь 75-я годовщина у нас праздник скоро. И вот такое безобразие творится. У нас половина пенсионеры. Больше даже. Вот поверьте, в каждой квартире - пенсионер. И всем далеко за 80. У нас бабушка живет, ей 97 лет. Она ходит на 8 этаж. И ходила раньше в магазин. А нынче летом в заточении сидела, как в тюрьме», - рассказала «Звезде» одна из жительниц дома.

Неоднократные обращения активистов Общероссийского народного фронта в фонд капремонта ни к чему не привели. Сейчас активисты подготовили новое обращение, но уже в прокуратуру для принятия мер прокурорского реагирования.

© ТРК "Звезда"

«В этом доме мы были уже летом, в июле месяце. Ходили и видели отключенные лифты, работы были начаты, но не закончены. После нашего визита здесь были и представители подрядной организации, были и представители фонда капитального ремонта, которые обещали в августе закончить работы и запустить лифты. Вот 2019 год закончился, сейчас уже февраль 2020 года, но, к сожалению, работы не завершены и люди по-прежнему терпят неудобства, поднимаясь на 9 этаж пешком. Здесь есть и люди пожилые, и с заболеваниями, которым приходится ограничивать себя в передвижении. То есть фактически фонд капитального ремонта лишил людей права на передвижение в городе Кирове», -  заявил эксперт Общероссийского народного фронта Дмитрий Сергеев.

О своей проблемы жители рассказывают в буквальном смысле со слезами на глазах. Говорят, что нервы уже сдают.

«Вот я спустилась, мне 80 лет. Как я обратно - не знаю», - плачет пенсионерка.

© ТРК "Звезда"

Многие пожилые люди живут одни, поэтому помочь им с продуктами просто некому. Спасают только что неравнодушные соседи.

«Я труженик тыла и я сижу в клетке. На улице два года не бывала. Надо идти в больницу, надо идти за лекарствами, и питаться надо. А вот кто что принесет - так и живу», - рассказывает другая жительница подъезда.

«Я живу на восьмом этаже, живу тоже одна. Тяжело. Я четыре месяца ходила, продукты, все надо носить, за квартиру, в аптеку. Четыре месяца я ходила, сумки носила. А потом вот восемь месяцев назад, я стала задыхаться. Я не могу. Я пойду и на каждом этаже стою, где-то какой ученик у меня возьмет сумку и поднимет», - вторит ей соседка.

По словам экспертов ОНФ, проблемы с заменой лифтов фонд капремонта создает себе сам. Он заключают контракты на работы с одними и теми же нерадивыми подрядчиками. Активисты насчитали в Кирове больше десяти домов, где лифты по программе капремонта не могут поменять больше года.

© ТРК "Звезда"

При этом власти области особой проблемы в сложившейся ситуации не видят. Объясняют все теми же длинными и запутанными формулами.

«Подрядная организация демонтировала и разобрала и все устранила, то при комплектации лифтов у них возникли определенные сложности, проблемы, и это привело к ситуации, что работы ведутся на нем очень нерегулярно и малорезультативно», - объясняет замминистра энергетики и ЖКХ Кировской области Алексей Юркин.

Заместитель министра также озвучил и новый срок возможного окончания замены лифта. Он выразил надежду, что это произойдет не позднее конца марта. То есть еще минимум два месяца ветераны и пенсионеры будут вынуждены сидеть в своих квартирах, ставших для них тюрьмой.

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