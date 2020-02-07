МИД РФ заявил о замедлении роста мировой экономики из-за коронавируса

Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия активно поддерживает консультации стран-экпортеров нефти для стабилизации рынка нефти с учетом последствий эпидемии коронавируса для мировой экономики.

«Взаимодействие стран-экспортеров нефти, как входящих в ОПЕК, так и не входящих в этот картель, мы активно поддерживаем», - сказал глава МИД.

Он упомянул и недавний телефонный разговор Владимира Путина с королем Саудовской Аравии, в ходе которого эта тема также обсуждалась, в частности, с учетом последствий эпидемии коронавируса «для мировой экономики, которая замедляется», что не может не оказать влияние на рынок нефти.

«Мы заинтересованы в продолжении консультаций, которые должны определить оптимальные, приемлемые для всех экспортеров нефти меры по регулированию рынка с тем, чтобы не было резких перепадов, которые вредны и производителям, и потребителям», - добавил Лавров.

Вспышка нового типа коронавируса 2019-nCoV была зафиксирована 31 декабря 2019 года в городе Ухань и за короткое время распространилась в другие страны - Таиланд, Японию, США и Европу. На территории России были зарегистрированы два случая заражения вирусом.