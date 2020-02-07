Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

МИД РФ заявил о замедлении роста мировой экономики из-за коронавируса

Светлана Головина
04:27 07.02.2020
По словам Лаврова, необходимо определить оптимальные для всех экспортеров нефти меры по регулированию рынка с тем, чтобы избежать резких перепадов.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Chen Zeguo XinHua Globallookpress

Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия активно поддерживает консультации стран-экпортеров нефти для стабилизации рынка нефти с учетом последствий эпидемии коронавируса для мировой экономики.

«Взаимодействие стран-экспортеров нефти, как входящих в ОПЕК, так и не входящих в этот картель, мы активно поддерживаем», - сказал глава МИД.

Он упомянул и недавний телефонный разговор Владимира Путина с королем Саудовской Аравии, в ходе которого эта тема также обсуждалась, в частности, с учетом последствий эпидемии коронавируса «для мировой экономики, которая замедляется», что не может не оказать влияние на рынок нефти.

«Мы заинтересованы в продолжении консультаций, которые должны определить оптимальные, приемлемые для всех экспортеров нефти меры по регулированию рынка с тем, чтобы не было резких перепадов, которые вредны и производителям, и потребителям», - добавил Лавров.

Вспышка нового типа коронавируса 2019-nCoV была зафиксирована 31 декабря 2019 года в городе Ухань и за короткое время распространилась в другие страны - Таиланд, Японию, США и Европу. На территории России были зарегистрированы два случая заражения вирусом.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата02.02.2020, 22:43
Россия приостанавливает движение поездов в Китай
Дата07.02.2020, 00:00
ВКС РФ дважды за неделю поднимались на перехват самолетов-разведчиков
Дата05.02.2020, 08:17
Овечкин вышел на первое место в гонке снайперов НХЛ
Дата13.11.2019, 12:35
«Русские Витязи» получили новейшие Су-35: фоторепортаж
Дата07.02.2020, 02:45
Мексика задумалась о новых контрактах на поставку вертолетов из России
Дата06.02.2020, 14:59
«Сахаровская слойка»: секреты появления в СССР водородной бомбы
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
04:27 В стране и мире
Видео
МИД РФ заявил о замедлении роста мировой экономики из-за коронавируса
04:00 Армия
Разведчики Черноморского флота проводят сборы в Крыму
03:57 В стране и мире
Ученые нашли способ оживить стареющий мозг
03:34 В стране и мире
Видео
Вернувшегося с МКС космонавта Скворцова встретили аплодисментами в Подмосковье: видео
03:28 В стране и мире
Домой в Россию: 26 детей, вызволенных из лагеря в Сирии, прилетели в Москву
События дня
События дня
Вспышка коронавируса в Китае
Новое правительство РФ
Изменения в Конституцию
«Дорога памяти»
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
Опубликовано видео приземления корабля «Союз МС-13» в Казахстане
Ученые зафиксировали загадочный сигнал из космоса
Петросян озвучил размер своей пенсии
Диетолог назвала продукты, которые «убивают» иммунитет
СМИ: в Польше обнаружили неизвестное полотно, приписываемое Мане
Видео
Лето среди зимы: температура воздуха в Европе поднялась выше 20 градусов
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.