Ученые нашли способ оживить стареющий мозг

Определенный тип иммунных клеток - врожденные лимфоидные клетки 2-й группы (ILC2) - накапливаются в возрастном мозге, а при их активации позволяют улучшить функции памяти, заявили ученые медицинского колледжа Олбани в Соединенных Штатах.

Уточняется, что ILC2 находятся в определенных тканях организма, а в случае их повреждения помогают восстановлению. В качестве аргумента они привели содержание этих клеток в спинном мозге, которые участвуют в заживлении позвоночника.

Для научной работы специалисты исследовали мозг мышей как молодого, так и старшего возраста - у первых было обнаружено в пять раз больше ILC2, чем у вторых.

Подобная картина представлена и у пожилых людей.

Отмечается, что эти иммунные клетки пребывают в спокойном состоянии, но благодаря сигнальной молекуле интерлейкина-33 их удалось активизировать, «заставляя расти и синтезировать белки, стимулирующие формирование и выживание нейронов».

После проведения данной процедуры было обнаружено, что у мышей серьезно улучшились память и скорость обучения.