Ученые нашли способ оживить стареющий мозг
Определенный тип иммунных клеток - врожденные лимфоидные клетки 2-й группы (ILC2) - накапливаются в возрастном мозге, а при их активации позволяют улучшить функции памяти, заявили ученые медицинского колледжа Олбани в Соединенных Штатах.
Уточняется, что ILC2 находятся в определенных тканях организма, а в случае их повреждения помогают восстановлению. В качестве аргумента они привели содержание этих клеток в спинном мозге, которые участвуют в заживлении позвоночника.
Для научной работы специалисты исследовали мозг мышей как молодого, так и старшего возраста - у первых было обнаружено в пять раз больше ILC2, чем у вторых.
Подобная картина представлена и у пожилых людей.
Отмечается, что эти иммунные клетки пребывают в спокойном состоянии, но благодаря сигнальной молекуле интерлейкина-33 их удалось активизировать, «заставляя расти и синтезировать белки, стимулирующие формирование и выживание нейронов».
После проведения данной процедуры было обнаружено, что у мышей серьезно улучшились память и скорость обучения.
«Работа показала накопление тканевых резидентных клеток ILC2 в сосудистом сплетении пожилого мозга и продемонстрировала, что их активация может оживить пожилой мозг и уменьшить связанное со старением снижение когнитивных функций», - цитирует исследователей EurekAlert!.