Вернувшегося с МКС космонавта Скворцова встретили аплодисментами в Подмосковье: видео

Космонавт Александр Скворцов прилетел из Казахстана на подмосковный аэропорт Чкаловский. На родной земле его ждали коллеги и журналисты, когда Скворцов начал спускаться с трапа, присутствующие встретили его аплодисментами.

Спускаемый аппарат корабля «Союз МС-13» приземлился в четверг, 6 февраля, в казахстанской степи. В нем на Землю, помимо космонавта Роскосмоса, вернулись астронавты Кристина Кук (NASA) и Лука Пармитано (Европейское космическое агентство).

На МКС продолжают работу российский космонавт Олег Скрипочка, а также астронавты NASA Эндрю Морган и Джессика Меир.