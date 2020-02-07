Они не верили: скончался врач, первым предупреждавший о вспышке коронавируса

В центральном госпитале Уханя в Китае умер врач Ли Вэньлян, обнаруживший в числе первых вспышку коронавируса нового типа, пишет South China Morning Post

«Офтальмолог нашей больницы, Ли Вэньлян, к сожалению, заразился коронавирусом 2019-nCoV и скончался после всех усилий, которые мы предприняли, чтобы реанимировать его. Мы глубоко скорбим о его кончине », - цитирует издание сообщении больницы.

Уточняется, что смерть наступила в 2.58 по местному времени (21.58 6 февраля мск).

Вэньлянe было всего 34 года. Он и еще 7 медицинских специалистов первые обнаружили вспышку опасной инфекции и начали распространять информацию общественности через социальные сети.

Однако, после того, как сообщение получило широкий резонанс в обществе, их группа была вызвана в полицейский участок, где они получили выговор.

Накануне поступали заявления о том, что Ли Вэньляна скончался в четверг в результате остановки сердца, но позже эту информацию опровергли, пояснив, что его удалось реанимировать.

Согласно последней информации, от нового типа коронавируса 2019-nCoV скончались 566 человек, заболевшими числятся - более 28 тысяч.