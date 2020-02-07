Домой в Россию: 26 детей, вызволенных из лагеря в Сирии, прилетели в Москву

На аэродроме Чкаловский приземлился борт из Сирии, на котором на родину вернулись 26 российских детей. В составе группы находятся ребята из кавказских республик, Поволжья, Центральной России и Свердловской области.

Уполномоченная по правам ребенка Анна Кузнецова вывезла их из неподконтрольного Дамаску лагеря «Аль-Холь» на северо-востоке республики.

Сразу из аэропорта маленьких пассажиров направили в Национальный медицинский исследовательский центр здоровья детей. Уже завтра их заберут родственники.

По словам Анны Кузнецовой, еще 73 российских детей вернут из Сирии в ближайшее время.

«В ближайшее время готовятся на вывоз еще более 70 детей, порядка 73 детей. Впервые нам удалось пройти в лагерь "Рош", раньше наши сотрудники там не бывали. У 20 детей-сирот, 21 ребенка если быть точным, удалось собрать ДНК, мы готовим их на возвращение», - заявила уполномоченная по правам ребенка в РФ.

Всего из лагеря «Аль-Холь» вывезли 35 детей. Девять из них пока остаются в Дамаске, на них оформляют документы. Условия, в которых они жили последние годы, были крайне жестокими. В лагере находилось больше 70 тысяч человек, там не хватало еды, воды и медицинской помощи, люди ежедневно умирали - от голода и болезней.

Попали туда дети вместе с родителями. Либо их отцы воевали на стороне террористов, либо матери выходили замуж за боевиков и уезжали в Сирию. Вернуть несовершеннолетних не по своей воле оказавшихся в лагерях и тюрьмах на Ближнем Востоке три года назад поручил Владимир Путин. С тех пор работа активно ведется, в том числе в Сирийской Арабской Республике - при официальной поддержке властей Дамаска.

В разговоре с Кузнецовой жена сирийского президента Асма Асад подчеркнула, что этих детей необходимо успешно интегрировать в российское общество, передать им традиции и культуру России.