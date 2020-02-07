Заблокировано: Samsung стал отключать «умные» телевизоры россиян

Обладатели телевизоров Samsung обнаружили, что на устройствах стали недоступны некоторые «умные» - Smart - функции.

«Блокировка затронула функции устройств, которые были произведены для использования на территории других государств или регионов», - говорится в заявлении на сайте Samsung Electronics.

Эти функции не могли быть доступны на таких устройствах без проведения манипуляций по изменению заводских настроек таких как разблокировка или перепрошивка.

В компании отметили, что при покупке телевизоров необходимо уточнить наличие сертификата соответствия техническому регламенту Евразийского экономического союза.

Помимо этого стоит проверить, что модель, указанная в сертификате EAC, полностью совпадает с моделью, указанной на устройстве.