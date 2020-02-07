Заблокировано: Samsung стал отключать «умные» телевизоры россиян
Smart-функции некоторых пользователей стали недоступны из-за отсутствия сертификата соответствия техническому регламенту ЕАЭС.
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Обладатели телевизоров Samsung обнаружили, что на устройствах стали недоступны некоторые «умные» - Smart - функции.
«Блокировка затронула функции устройств, которые были произведены для использования на территории других государств или регионов», - говорится в заявлении на сайте Samsung Electronics.
Эти функции не могли быть доступны на таких устройствах без проведения манипуляций по изменению заводских настроек таких как разблокировка или перепрошивка.
В компании отметили, что при покупке телевизоров необходимо уточнить наличие сертификата соответствия техническому регламенту Евразийского экономического союза.
Помимо этого стоит проверить, что модель, указанная в сертификате EAC, полностью совпадает с моделью, указанной на устройстве.