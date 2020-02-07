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«Все слезы оставила дома»: вызволенные из Сирии дети встретились с родными

Алексей Казанников
23:56 07.02.2020
«Звезда» узнала, как попали маленькие российские граждане в охваченную войной страну и чьих родственников удалось найти.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Они прекрасно знают русский, но практически не говорят - почти сразу начинают плакать.  Хотя в глубоких карих глазах шестилетней Алимы - и так видно все. В первую очередь, счастье - быть дома и больше не слышать выстрелов и взрывов. Примкнувшие в 2014 к боевикам запрещенной в России ИГИЛ родители девочки и ее братьев - Ясера и Альбара - погибли. Бабушка Раиса Алифанова все это время искала любую информацию о внуках, но тщетно. Пока не услышала, что борт Минобороны доставил детей из Сирии в Россию.    

«При них плакать не хотела, чтобы их не травмировать. Вчера когда узнала, что внуков привезли, все слезы оставила дома и прилетела. Хоть этих удалось спасти», - поделилась Раиса Алифанова.

Эти дети - уже почти дома. Но для кого-то этот дом станет новым, а кто-то вернется туда, откуда его буквально похитили собственные матери, как шестилетняя Таймия. Девочка не видела отца пять лет - и вот, наконец, он ее нашел. Чингиз Шабанов из Астрахани потерял связь с детьми с тех пор, как жена сбежала с ними в Сирию к вербовщику по переписке. Тот потом даже требовал выкуп - 10 тысяч долларов - якобы за безопасный коридор из окруженного сирийского Багуза.

Чингиз уже собирал деньги, хотя понимал: шансов мало. Тем более, что весной связь прервалась: боевик погиб, как и супруга Чингиза. 

«С кем-то познакомилась, пообщалась, через какой-то скайп, ну много же всяких мессенджеров. Кто-то промыл мозги. Дошло до того, что она тайно, никому не сказав, вывезла детей за границу. То есть узнали мы уже только тогда, когда она была там», - рассказал «Звезде» Чингиз Шабанов.

Сейчас все уже позади. Для детей начинается совершенно новая жизнь. Многие из них даже не умеют пользоваться ножом и вилкой. Но кормить себя гордо не дают. Учатся сами. Чтобы адаптация проходила спокойней, на первый ужин в России им подают плов. Не по-арабски, а как привыкли готовить в российских больницах и столовых.

«В национальном медицинском центре здоровья детей сейчас 26 ребят, прилетевших из Сирии. На каждой из этих палат - их имена и фамилии, а так же статус: остался ребенок один или у него есть родственники. Вот этой палате - номер 110 - крупно повезло. Здесь оперативно нашлись и отец, и бабушка с дедушкой», - передает из больницы корреспондент Алексей Казанников.

Но такие везунчики - конечно, не все. Многие - остались сиротами, а родственников разыскать пока не удалось, хотя на их поиски ушли месяцы. Это была целая спецоперация по возвращению детей на Родину буквально из логова боевиков. Помимо поиска родных, длительные переговоры с курдскими ополченцами. Безопасность доставки детей обеспечивали российские военные. На борту Министерства обороны их накормили и каждому вручили подарки. Всю дорогу детей сопровождали медики и  детский омбудсмен Анна Кузнецова.

«20 детей сирот, 21 ребенок, если быть точным, эти дети сироты, удалось забрать ДНК и мы готовим их на возвращение из лагеря «Рош». Из лагеря «Аль-Холь» готовится к возвращению 53 ребенка, уже осуществили забор ДНК. И часть детей нас ждет в Дамаске, этот рейс будет следующим, самым ближайшим», - отметила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка.

Всего в Россию в ближайшее время вернутся еще 73 ребенка. Их готовили к жизни в Халифате, большинство родились уже в Сирии. К новой, мирной жизни всем им еще нужно привыкнуть, а для этого - в первую очередь, важно позабыть старую. Эти дети слишком рано узнали, что значит голод, война и потеря близких.

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