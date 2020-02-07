Тело депутата Хайруллина извлекли из-под обломков рухнувшего вертолета: видео

Спасателям удалось извлечь тело депутата Государственной думы Айрата Хайруллина из-под обломков рухнувшего под Казанью самолета. Видео с места трагедии удалось снять корреспонденту «Звезды».

На кадрах представлено, как спасатели производят транспортировку тела от места крушения вертолета к штабу поисковой операции на берег Камы.

Депутат погиб на месте в результате того, что был зажат в кабине вертолета. Ему было 49 лет.

Частный вертолет Bell 407 разбился 7 февраля. На его борту находились три человека. На данный момент двое доставлены в больницу и, по информации Минздрава региона, находятся вне опасности.