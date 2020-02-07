Наперекор санкциям США: РФ и Венесуэла договорились наращивать экономическое партнерство

Глава российского МИДа Сергей Лавров находится с рабочим визитом в Венесуэле. Там у министра иностранных дел прошли переговоры с президентом страны Николасом Мадуро. По их результатам стало известно, что стороны договорились о наращивании взаимного экономического партнерства в условиях санкций США.

Кроме того, стало известно, что Россия и Венесуэла будут развивать военно-техническое сотрудничество и партнерство в энергетике. В свою очередь сессия межправительственной комиссии России и Венесуэлы по торгово-экономическому сотрудничеству состоится в мае.

Конкретные шаги, которые нужно предпринимать для того, чтобы все договоренности выполнялись в срок и эффективно, Сергей Лавров обсудил с главой МИД Венесуэлы Хорхе Арреасой и вице-президентом Делси Родригес.

«Венесуэльская и российская стороны принимают шаги для того, чтобы обезопасить наши торгово-экономические связи от незаконных противоправных санкций и грубейшего давления, оказываемого на Венесуэлу США», - заявил Сергей Лавров.

Что касается Делси Родригес, то она сделала большой комплимент российскому министру. Вице-президент Венесуэлы назвала Лаврова настоящим дипломатом, который находится в контрасте со своими коллегами из империалистических стран: если Лавров выступает за мирное развитие стран, то его коллеги делают ставку на шантаж.