Лавров назвал санкции США против Венесуэлы возмутительными
Сергей Лавров назвал американские санкции против Венесуэлы «возмутительными», из-за их негативного влияния на социальные и гуманитарные проекты властей этой страны.
С таким заявлением глава МИД РФ выступил в ходе разговора с представителями «круглого стола национального диалога» Венесуэлы в Каракасе.
«Особенно возмутительно то, что односторонние американские действия оказывают негативное влияние на реализацию социальных и гуманитарных проектов», - сказал Лавров.
Глава российского внешнеполитического ведомства в качестве «вопиющего примера» упомянул финансовое блокирование программы лечения больных онкологией венесуэльцев.
В рамках латиноамериканского турне Лавров уже заявлял о проблеме санкционного давления США на государства этого региона. По словам главы МИД, линия поведения Вашингтона носит ярко выраженный антигуманный характер и противоречит общепризнанным нормам международного права.