В Минздраве Татарстана рассказали о состоянии пострадавших при крушении вертолета

Двое пострадавших, которые доставлены в медицинское учреждение после крушения вертолета в Казани, находятся вне опасности.

«Угрозы жизни пострадавших нет», - заявили ТАСС в министерстве здравоохранения Татарстана.

Напомним, в попавшем в аварию частном вертолете летел также депутат Госдумы от фракции «Единая Россия», 49-летний Айрат Хайруллин. В результате полученных при падении воздушного судна травм мужчина скончался.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин выразил соболезнования в связи с гибелью коллеги и товарища.