В Минздраве Татарстана рассказали о состоянии пострадавших при крушении вертолета
Частный вертолет Bell 407 разбился сегодня под Казанью, на его борту находились три человека.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Татарская Транспортная прокуратура
Двое пострадавших, которые доставлены в медицинское учреждение после крушения вертолета в Казани, находятся вне опасности.
«Угрозы жизни пострадавших нет», - заявили ТАСС в министерстве здравоохранения Татарстана.
Напомним, в попавшем в аварию частном вертолете летел также депутат Госдумы от фракции «Единая Россия», 49-летний Айрат Хайруллин. В результате полученных при падении воздушного судна травм мужчина скончался.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин выразил соболезнования в связи с гибелью коллеги и товарища.