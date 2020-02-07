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В Минздраве Татарстана рассказали о состоянии пострадавших при крушении вертолета

Валентина Пескова
22:22 07.02.2020
Частный вертолет Bell 407 разбился сегодня под Казанью, на его борту находились три человека.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Татарская Транспортная прокуратура

Двое пострадавших, которые доставлены в медицинское учреждение после крушения вертолета в Казани, находятся вне опасности.  

«Угрозы жизни пострадавших нет», - заявили ТАСС в министерстве здравоохранения Татарстана.

Напомним, в попавшем в аварию частном вертолете летел также депутат Госдумы от фракции «Единая Россия», 49-летний Айрат Хайруллин. В результате полученных при падении воздушного судна травм мужчина скончался.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин выразил соболезнования в связи с гибелью коллеги и товарища.

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