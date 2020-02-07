9:2: команда Путина и Лукашенко разгромила соперников в хоккейном матче в Сочи

Двусторонние переговоры президентов России и Белоруссии в Сочи сегодня были прерваны на небольшой отдых. Правда, активный. Владимир Путин и Александр Лукашенко вышли на лед, чтобы сыграть в хоккей. Причем, главы государств не были соперниками, а играли за одну команду.

На Владимире Путине была хоккейная форма национальной сборной с традиционным номером 11 на спине, а президент Белоруссии играл под номером 1 в форме цветов национального флага его страны. В матче также участвовал сын белорусского лидера Николай, который часто сопровождает отца в поездках.

Товарищеский матч завершился в пользу команды президентов с впечатляющим счетом 9:2. Владимир Путин забросил в ворота соперников три шайбы. После каждого меткого удара по воротам противника главы государств обменивались победными знаками - ударами кулаками.

Согласно данным СМИ, после хоккейного матча переговоры лидеров продолжились в расширенном формате, уже при участии представителей национальных делегаций.

Напомним, сегодня утром на переговоры президентов в Сочи не смогли прибыть члены правительственной делегации РФ и журналисты, так как их самолету помешали погодные условия. Однако пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, который также летел злополучным бортом, в шутку успокоил журналистов, заявив, что для участия в переговорах достаточно только одного человека, и все его знают.