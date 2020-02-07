Россия сохранит условия поставки газа в Белоруссию как в 2019 году

РФ и Белоруссия продолжат консультации по интеграции, заявил заместитель главы администрации президента РФ Дмитрий Козак по итогам российско-белорусских переговоров.

Он отметил, что Владимир Путин и Александр Лукашенко пообщались в «весьма позитивном ключе» и договорились продолжить переговоры на уровне правительств.

При этом стороны не договорились о каких-либо изменениях в контракте по поставкам нефти. По словам Козака, они продолжатся на коммерческих условиях, так как предоставление скидок Белоруссии потребовало бы введение госрегулирования в сфере поставок энергоресурсов.

«Россия не может резко поменять регулирование нефтяной отрасли, внутренние правила РФ сохранятся», - подчеркнул он.

Замглавы администрации президента объяснил, что цены поставок энергоресурсов будут регулироваться рынком, поэтому их условия будут зависеть от объема. По его словам, РФ и Белоруссия договорились о поставках газа на 2020 год на условиях 2019 года.

В ходе прошедших переговоров Владимир Путин познакомил своего белорусского коллегу с новыми членами российского кабмина. Кроме того российский лидер провел переговоры с Лукашенко в формате тет-а-тет.

В перерыве между переговорами президенты сыграли в хоккей. Команда Путина и Лукашенко разгромила соперников со счетом 9:2. В матче также участвовал сын белорусского лидера Николай, который часто сопровождает отца в поездках.