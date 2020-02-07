Путин подписал закон о праве детей на жилье при разводе родителей
Согласно документу, проживающий отдельно от ребенка родитель обязан оплачивать расходы, связанные с обеспечением жилья несовершеннолетнего.
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Владимир Путин подписал законопроект о внесении изменений в статью Семейного кодекса «Участие родителей в дополнительных расходах на детей», в ходе которого родитель, живущий отдельно от ребенка при разводе, обязан оплачивать расходы, связанные с обеспечением жилья несовершеннолетнего. Официальный документ был опубликован на портале правовой информации.
Согласно содержанию законопроекта, при отсутствии жилого помещения, пригодного для постоянного проживания несовершеннолетнего ребенка суд сможет привлекать родителей к оплате расходов.
До этого Семейный кодекс позволял привлечь родителя, помимо алиментов, только к возмещению расходов, затраченных на здоровье ребенка.